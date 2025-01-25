Гасилин о России: «Мало профессиональных клубов, негде играть. В футбольной стране с населением почти 150 млн, поверьте, есть таланты, но футбол развит только в европейской части»
Алексей Гасилин посетовал на нехватку профессиональных клубов в России.
– В чем главная проблема российского футбола?
– Переход из детско‑юношеского футбола во взрослый. У нас нет качественной прослойки.
Второй момент – мало профессиональных клубов. В России всего три профессиональные лиги, футболистам негде играть. Хочется, чтобы уровень Первой и Второй лиг был намного выше. В футбольной стране с населением в почти 150 миллионов, поверьте, есть таланты.
У нас мало где развит футбол – только в европейской части. В Сибири и на Дальнем Востоке мало полей, хотя много футболистов. Тот же Головин, один из лучших игроков за последние 10-15 лет, родом из Сибири, – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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