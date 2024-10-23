Гасилин о футбольной столице России: «Санкт‑Петербург, естественно. «Зенит» становится чемпионом 6 лет подряд, у них идеальный тренер, лучший состав, менеджмент и стадион»
Алексей Гасилин ответил на вопрос о футбольной столице России.
– Какой город вы бы назвали футбольной столицей России?
– Санкт‑Петербург, естественно. Давайте будем реалистами: «Зенит» становится чемпионом шесть лет подряд, у них идеальный тренер, лучший состав, менеджмент и стадион.
Какие еще нужны аргументы, – сказал экс-игрок сине-бело-голубых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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