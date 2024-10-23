Гасилин о футбольной столице России: «Санкт‑Петербург, естественно. «Зенит» становится чемпионом 6 лет подряд, у них идеальный тренер, лучший состав, менеджмент и стадион»

Алексей Гасилин ответил на вопрос о футбольной столице России.

– Какой город вы бы назвали футбольной столицей России?

– Санкт‑Петербург, естественно. Давайте будем реалистами: «Зенит » становится чемпионом шесть лет подряд, у них идеальный тренер, лучший состав, менеджмент и стадион.

Какие еще нужны аргументы, – сказал экс-игрок сине-бело-голубых.