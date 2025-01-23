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Киммих контактировал с «Реалом». Хавбек «Баварии» считает, что в «Мадриде» хорошие шансы выиграть ЛЧ

Йозуа Киммиху интересен переход в «Реал».

Полузащитник «Баварии» контактировал с мадридским клубом, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька.

29-летний немец считает «Мадрид» привлекательным вариантом для продолжения карьеры с хорошими перспективами на победу в Лиге чемпионов.

«Бавария» все еще надеется удержать Йозуа в команде.

В 18 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Киммих забил один гол и отдал пять результативных передач. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Bayern & Germany в X
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