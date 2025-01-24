Андрей Канчельскис: «Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности развиваться»

Андрей Канчельскис высказался о российских игроках за границей.

«Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьезный чемпионат. Так что они приняли правильное решение.

Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают и правильно делают», – сказал экс-игрок сборной России.