Андрей Канчельскис: «Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности развиваться»
Андрей Канчельскис высказался о российских игроках за границей.
«Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьезный чемпионат. Так что они приняли правильное решение.
Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают и правильно делают», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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