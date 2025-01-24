Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»

Хавбек ПАОК оценил ход матча со «Славией» в Лиге Европы (2:0).

Штефан Шваб поучаствовал в победе ПАОК в 7-м туре Лиги Европы. Он открыл счет в первом тайме с пенальти, второй гол забил Иоаннис Константелиас. Федор Чалов вышел в старте, сделал голевую передачу на второй мяч и был заменен на 63-й минуте, его партнер Магомед Оздоев провел полный матч. Команда идет на 17-м месте на лиговом этапе турнира.

«Для нас это был как финал, потому что в начале года мы показали плохие результаты. Команда играла очень хорошо, мы все были настроены решительно и знали, что нам нужно делать. Мы сыграли хорошо как в обороне, так и в атаке, понимая, что в случае победы наберем 10 очков и сделаем большой шаг к выходу в следующую стадию турнира.

Эта победа придала нам уверенности и настроила на дальнейшую работу. Мы знали, кто наш соперник: «Славия» – отличная команда, которая находила пространство и прессинговала нас, но в обороне мы боролись за каждый мяч. Все опасные удары, которые соперник нанес в нашу сторону, случились со стандартов. Конечно, мы могли забить и больше, мы сражались как сумасшедшие и в итоге одержали очень справедливую победу», – заключил Шваб.

Следующий матч ПАОК Чалова и Оздоева проведет в чемпионате Греции против «Левадиакоса» в воскресенье, 26 января – смотрите игру в прямом эфире Спортса’’ с комментарием Вадима Лукомского и Эльвина Керимова . Начало – в 20:30 мск.