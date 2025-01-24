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Тренер ПАОК Луческу о победе над «Славией» в ЛЕ: «Очень важна, задел на будущее. Счет мог быть и 5:0, но победа не далась нам просто»

ПАОК обыграл «Славию» в 7-м туре Лиги Европы (2:0). .

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу прокомментировал победу команды.

ПАОК обыграл 2:0 пражскую «Славию» в 7-м туре Лиги Европы, забили Штефан Шваб и Иоаннис Константелиас. Федор Чалов вышел в старте, сделал голевую передачу на второй мяч и был заменен на 63-й минуте, его партнер Магомед Оздоев провел полный матч. Команда идет на 17-м месте на лиговом этапе турнира.

«Это был очень важный матч, задел на будущее. Впереди еще одна игра, чтобы продвинуться еще дальше в Европе. Игра была непростой. В какой-то момент счет мог быть и 5:0 в нашу пользу, но против нас играла команда, которая много бегала. Они борются за каждый мяч, очень агрессивны в своей игре. Так что ни в коем случае победа не далась нам просто.

Не я должен радоваться, а игроки и все люди, связанные с клубом. Мне приятно быть здесь, через два дня я вернусь к работе в чемпионате Греции [после дисквалификации]. Это было несправедливо, мы говорили об этом много раз», – заявил румынский тренер.

Напомним, Луческу был дисквалифицирован в конце декабря на 4 месяца за попытку вступить в стычку с фанатами АЕК, вместе с ним отстранили его помощников, каждый из них, включая тренера, выплатил финансовый штраф размером 15 тысяч евро. Позже срок сократили до 1,5 месяцев.

Следующий матч ПАОК Чалова и Оздоева проведет в чемпионате Греции против «Левадиакоса» в воскресенье, 26 января – смотрите игру в прямом эфире Спортса’’ с комментарием Вадима Лукомского и Эльвина Керимова. Начало – в 20:30 мск.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Nova Sports
logoРэзван Луческу
logoЛига Европы УЕФА
logoПАОК
logoМагомед Оздоев
logoСлавия Прага
logoвысшая лига Греция
logoФедор Чалов
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