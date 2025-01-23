Винисиус, Рафинья и Альварес с дублями – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 7-го тура Лиги чемпионов.
Форвард ПСВ Люк де Йонг сделал дубль в матче с «Црвеной Звездой» (3:2).
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил два гола в матче с «Байером» (2:1).
Вингер «Реала» Винисиус сделал дубль в матче с «Зальцбургом» (5:1).
Вингер «Барселоны» Рафинья забил два гола, в том числе победный, в матче с «Бенфикой» (5:4).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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