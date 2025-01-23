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  • «Ливерпуль» – главный фаворит ЛЧ после 7 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 14-й, «Ман Сити» – 18-й
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«Ливерпуль» – главный фаворит ЛЧ после 7 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 14-й, «Ман Сити» – 18-й

Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Вчера завершился 7-й тур общего этапа турнира. На данный момент в таблице лидирует «Ливерпуль», набравший в 7 матчах 21 очко. Места в первой тройке также занимают «Барселона» (18 баллов) и «Арсенал» (16). 

В рейтинг фаворитов турнира вошли 27 клубов, у которых остаются шансы на выход в плей-офф. Топ-20 выглядит так:

1. «Ливерпуль»;

2. «Барселона»;

3. «Арсенал»;

4. «Атлетико»;

5. «Интер»;

6. «Реал»;

7. «Байер»;

8. «Аталанта»;

9. «Бавария»;

10. «Милан»;

11. «Астон Вилла»;

12. «Фейеноорд»;

13. «Ювентус»;

14. «ПСЖ»;

15. «Лилль»;

16. «Монако»;

17. «Боруссия» Дортмунд;

18. «Манчестер Сити»;

19. «Брест»;

20. ПСВ. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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