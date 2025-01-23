«Ливерпуль» – главный фаворит ЛЧ после 7 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 14-й, «Ман Сити» – 18-й
Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
Вчера завершился 7-й тур общего этапа турнира. На данный момент в таблице лидирует «Ливерпуль», набравший в 7 матчах 21 очко. Места в первой тройке также занимают «Барселона» (18 баллов) и «Арсенал» (16).
В рейтинг фаворитов турнира вошли 27 клубов, у которых остаются шансы на выход в плей-офф. Топ-20 выглядит так:
1. «Ливерпуль»;
2. «Барселона»;
3. «Арсенал»;
4. «Атлетико»;
5. «Интер»;
6. «Реал»;
7. «Байер»;
8. «Аталанта»;
9. «Бавария»;
10. «Милан»;
11. «Астон Вилла»;
12. «Фейеноорд»;
13. «Ювентус»;
14. «ПСЖ»;
15. «Лилль»;
16. «Монако»;
17. «Боруссия» Дортмунд;
18. «Манчестер Сити»;
19. «Брест»;
20. ПСВ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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