«Пари НН» объявил о трансфере колумбийского защитника Кастильо

В «Пари НН» перешел колумбийский защитник Хуан Камило Кастильо Андраде.

Нижегородский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 22-летним футболистом.

В 2021 году колумбиец начал выступать в в США, где играл за резервные команды «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Филадельфия Юнион».

В январе 2024 года Кастильо вернулся в Колумбию. Прошлый сезон он провел в команде «Форталеса», на его счету 35 матчей и 1 гол.