«Пари НН» объявил о трансфере колумбийского защитника Кастильо
В «Пари НН» перешел колумбийский защитник Хуан Камило Кастильо Андраде.
Нижегородский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 22-летним футболистом.
В 2021 году колумбиец начал выступать в в США, где играл за резервные команды «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Филадельфия Юнион».
В январе 2024 года Кастильо вернулся в Колумбию. Прошлый сезон он провел в команде «Форталеса», на его счету 35 матчей и 1 гол.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Пари НН»
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