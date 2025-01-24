Жигулев покинул «Пари НН». Хавбек не играл год из-за травмы «крестов»
«Пари НН» объявил об уходе Ильи Жигулева.
«Игрок, находившийся вместе с командой на сборе в Турции, уже покинул расположение клуба», – говорится в сообщении нижегородцев.
28-летний хавбек не играл в прошлом году – в начале марта 2024-го он был прооперирован после травмы крестообразной связки.
Жигулев перешел в «Пари НН» в сентябре 2022 года. В 31 матче за нижегородцев во всех турнирах на его счету одна результативная передача.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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