Жигулев покинул «Пари НН». Хавбек не играл год из-за травмы «крестов»

«Пари НН» объявил об уходе Ильи Жигулева.

«Игрок, находившийся вместе с командой на сборе в Турции, уже покинул расположение клуба», – говорится в сообщении нижегородцев.

28-летний хавбек не играл в прошлом году – в начале марта 2024-го он был прооперирован после травмы крестообразной связки.

Жигулев перешел в «Пари НН» в сентябре 2022 года. В 31 матче за нижегородцев во всех турнирах на его счету одна результативная передача.