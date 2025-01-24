Дэвис пропустит 4-6 недель. Защитник «Баварии» травмировал бедро в матче с «Фейеноордом» (Bild)

Альфонсо Дэвис может пропустить четыре-шесть недель из-за травмы.

В среду защитник «Баварии» не доиграл матч с «Фейеноордом» (0:3) в Лиге чемпионов. В конце первого тайма игры футболист сел на газон и дал понять, что ему нужна помощь в связи с повреждением левой ноги.

По информации Bild, травма, полученная Дэвисом, намного серьезнее, чем предполагалось. Ранее ответственные лица были настроены оптимистично, допуская лишь небольшой разрыв мышечных волокон. Были предположения, что футболист может выбыть на 2 недели.

Обследование подтвердило разрыв мышечного волокна задней поверхности бедра, однако разрыв оказался серьезнее. В итоге стало ясно, что игрок пропустит месяц или же на одну-две недели больше.