Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор
Евгений Чернов может покинуть «Ростов» зимой.
По информации «РБ Спорт», защитник не полетит с командой на первый сбор в ОАЭ.
Отмечается, что «Ростов» делает на позиции Чернова ставку на молодых футболистов, поэтому клуб договорился с защитником, что он будет искать новую команду.
В нынешнем сезоне Чернов провел за «Ростов» 5 матчей в Мир РПЛ. Подробную статистику 32-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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