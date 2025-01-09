Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор

Евгений Чернов может покинуть «Ростов» зимой.

По информации «РБ Спорт», защитник не полетит с командой на первый сбор в ОАЭ.

Отмечается, что «Ростов» делает на позиции Чернова ставку на молодых футболистов, поэтому клуб договорился с защитником, что он будет искать новую команду.

В нынешнем сезоне Чернов провел за «Ростов » 5 матчей в Мир РПЛ . Подробную статистику 32-летнего защитника можно найти здесь .