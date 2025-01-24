«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»

Андрей Семенов оценил переход Луиса Энрике в «Зенит».

Ранее сообщалось , что сумма трансфера составила 30+2 миллиона евро.

«Видимо, у «Зенита» что-то горит. Чувствуют, что своими силами бороться не получается, ищут выход.

Но в условиях такого опала (возможно, имелось в виду «такой опалы» – Спортс’‘) в стране, думаю, не стоит разбрасываться такими огромными деньгами.

«Зенит» видит, что в этом сезоне что-то идет не так. «Краснодар» и «Спартак» на ходу. Если «Зенит» все-таки придет к чемпионству, оно будет самым сложным за последние несколько лет.

Мне больше нравится «Локомотив». Там голодные до футбола русские ребята, которые выкладываются.

Не особо интересно смотреть на сытых бразильцев, которых заставляют бегать по полю», – сказал бывший защитник сборной России Андрей Семенов.