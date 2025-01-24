Глава профсоюза футболистов сообщил о задержках по зарплатам в «Химках»: «Мы отслеживаем эту тему. Не знаю, какие есть претензии к Садыгову, от его судьбы будет многое зависеть»
«По моей информации, в «Химках» есть определенные задержки и задолженности по зарплатам, и раньше тоже возникали такие ситуации. Периодически футболисты обращались к нам, но в последние месяцы этого не было.
Мы отслеживаем эту тему, потому что это клуб РПЛ, это клуб-работодатель для большого количества футболистов и работников, это не только первая команда, это целое футбольное хозяйство. Было бы очень печально, если «Химки» в этой ситуации пострадают.
Не знаю, какие есть претензии к Туфану (Садыгову, бизнесмену и инвестору «Химок» – Спортс”), это не совсем наше дело. Есть определенная тревога, потому что это длится уже определенное время. И так как это основной инвестор, понятно, что от его дальнейшей судьбы будет многое зависеть», – сказал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
В декабре Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски – впоследствии связанный с «Химками» бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере.
Вчера стало известно, что Садыгов был выпущен из-под домашнего ареста под залог.
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