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Прокурор запросил 18 лет тюрьмы для женщины, плеснувшей кислотой в лицо Висса в 2021-м. Обвиняемая пыталась похитить дочь футболиста

Прокурор запросил 18 лет тюрьмы для женщины, плеснувшей кислотой в Йоана Висса .

Во Франции рассматривается дело о нападении Летиции П. на полузащитника «Брентфорда», совершенном в 2021 году в период его выступлений за «Лорьян» – женщина проникла в дом к футболисту, плеснула ему в лицо соляной кислотой и пыталась похитить ребенка.

На суде обвиняемая заявила, что на совершение преступления ее подтолкнули «голоса в голове». Ей предъявлены обвинения в покушении на убийство, похищении ребенка в возрасте до 15 лет, насилии с применением оружия и вторжении в жилище – в общей сложности женщине грозит до 30 лет тюрьмы.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Ouest-France, генеральный прокурор на процессе по делу запросил для обвиняемой 18 лет тюрьмы. В своих доводах Эрик Поудер заявил: «Это история лгуньи, которая разрушила значительную часть своей жизни из-за своей патологии и склонности ко лжи».

Прокурор также упомянул беременность обвиняемой, «которой никогда не существовало», как позже признала сама женщина.

«Она пытается спасти себя. Это естественно. Но пусть никто не говорит мне, что это голоса в голове. Нет очевидного психического расстройства. У нее нет психиатрической патологии, но есть расстройство личности. Голоса могут быть навязчивыми, но без указаний. Она никогда не теряла связи с реальностью», – заявил Поудер.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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