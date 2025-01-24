Хавбек «Рексхэма» Макклейн обозвал «вонючими жалкими созданиями» фанатов, писавших оскорбления его жене после того, как он попал в аварию

Джеймс Макклейн обозвал фанатов, писавших его жене после автокатастрофы.

Полузащитник «Рексхэма» попал в аварию недалеко от одноименного гольф-клуба. Предполагается, что он ехал на тренировку на своем Audi RS6 около 9 утра в среду. В аварии пострадала только машина Макклейна. Поврежденный автомобиль был увезен спасателями в сопровождении полиции и пожарных. Футболисту потребовалось медицинское обследование, но он избежал серьезных травм.

Через сутки после аварии 35-летний игрок вышел на поле и отыграл полный матч с лидирующим в турнирной таблице 3-го дивизиона «Бирмингемом ».

Позднее жена Джеймса, выложившая публикацию об инциденте в соцсетях, стала получать множество неприятных сообщений. Судя по комментариям других пользователей, доходило до смертельных угроз в отношении футболиста.

«Теперь, когда игра закончилась, вернемся к вчерашнему дню. Опыт, с которым я никогда не хотел бы столкнуться снова.

Я благословлен и благодарен, что мне удалось отделаться незначительными травмами и вернуться домой к своей семье, хоть и к большому разочарованию некоторых вонючих, грязных, жалких созданий, которые писали моей жене в интернете. Спасибо за сообщения поддержки», – написал Макклейн в инстаграме.

Ранее главный тренер «Рексхэма » Фил Паркинсон раскритиковал уровень оскорблений, которые Макклейн получает от фанатов. Он призвал английскую футбольную лигу предоставить его игроку больше защиты после того, как в того бросали предметы во время матча против «Шрусбери ».

Стоит отметить, что ранее экс-игрока сборной Ирландии неоднократно оскорбляли из-за его политических заявлений в пользу этой страны и проявления неуважения в отношении Англии.

Ирландец Макклейн об Англии: «Для страны, победившей на одном ЧМ и не выигрывавшей Евро, они слишком высокомерно оценивают свои шансы. Вокруг команды всегда запредельная шумиха»

Макклейн об оскорблениях: «Стерлинга сделали героем за слова о расизме. Но я белый ирландец, в Англии это не входит в повестку дня»

Как Джеймс Макклейн настроил против себя всю Великобританию