Семшов о «Зените»: «Самый стабильный клуб России. Могут купить любого игрока, очень грамотно усиливаются. Если другие команды тоже так научатся, то смогут посоревноваться»
Игорь Семшов высказался о стабильности «Зенита».
«Зенит» – это самый стабильный клуб России. Они стабильны и в финансовом плане, и в кадровом плане, и в игровом плане. Они могут купить любого игрока, российского, иностранного, не важно.
Да, конечно, конкуренция в РПЛ есть. Но какие бы ни были соперники, петербуржцы шесть лет подряд становятся чемпионами. Вот и думайте.
Чтобы гегемония «Зенита» в российском футболе прекратилась, должна поменяться трансферная политика других клубов. Дело не в том, чтобы покупать больше игроков, надо подписывать качественных футболистов.
Петербуржцы очень грамотно усиливаются. Если другие команды тоже так научатся, то смогут посоревноваться с сине-бело-голубыми», – заявил экс-игрок «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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