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Семшов грустит, что не поиграл в «Спартаке»: «Каждый год, при каждом тренере звали в команду, вариантов перейти было очень много»

Игорь Семшов жалеет, что не поиграл в «Спартаке».

«Был вариант с тульским «Арсеналом», где работал Юрий Николаевич Аджем, который меня тренировал в дубле ЦСКА. Зимой я и еще три игрока поехали на просмотр в Тулу. Тогда у туляков была сильная банда – играли бывший главный тренер армейцев Владимир Валентинович Федотов, Валерий Климов, Виталий Бут. Но в результате меня армейцы не отпустили в аренду, а потом я перешел в «Торпедо». 

У меня не было ни одного шанса вернуться в ЦСКА. Армейский клуб ни разу меня не приглашал в свои ряды, но вот «Спартак», как ни странно, звал меня в команду при каждом тренере, каждый год. По окончании карьеры даже как-то грустно, что я за спартаковцев так и не поиграл. Хотя вариантов перейти в стан красно-белых было очень много», – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Семшов
logoЦСКА
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoТорпедо
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