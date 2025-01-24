Семшов грустит, что не поиграл в «Спартаке»: «Каждый год, при каждом тренере звали в команду, вариантов перейти было очень много»
«Был вариант с тульским «Арсеналом», где работал Юрий Николаевич Аджем, который меня тренировал в дубле ЦСКА. Зимой я и еще три игрока поехали на просмотр в Тулу. Тогда у туляков была сильная банда – играли бывший главный тренер армейцев Владимир Валентинович Федотов, Валерий Климов, Виталий Бут. Но в результате меня армейцы не отпустили в аренду, а потом я перешел в «Торпедо».
У меня не было ни одного шанса вернуться в ЦСКА. Армейский клуб ни разу меня не приглашал в свои ряды, но вот «Спартак», как ни странно, звал меня в команду при каждом тренере, каждый год. По окончании карьеры даже как-то грустно, что я за спартаковцев так и не поиграл. Хотя вариантов перейти в стан красно-белых было очень много», – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий