Дмитрий Селюк: «Ланс» дал за Хусанова 100 тысяч, почему ЦСКА не дал за него 200? Это говорит об уровне наших спортивных менеджеров»
Дмитрий Селюк оценил работу спортивных менеджеров клубов РПЛ.
«Недавно я прочитал интервью бывшего спортивного директора ЦСКА Мовсесьяна. Он говорит, что клуб интересовался Хусановым, но «Ланс» начал переговоры с «БГУ» раньше. Сразу хочется спросить: Андрюша, ты зачем это говоришь? Чтоб показать, что ты не проморгал хорошего центрального защитника?
«Ланс» дал за Хусанова 100 тысяч, почему ЦСКА не дал за него 200? Это говорит об уровне наших спортивных менеджеров», – сказал футбольный агент.
Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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