«Барса» давно следит за Мурилло. Защитник продлил контракт с «Ноттингемом» на этой неделе
«Барселоне» нравится центральный защитник «Ноттингема» Мурилло.
Согласно Diario Sport, каталонцы следят за бразильцем еще со времен его выступлений за «Коринтианс». «Барса» рассматривает 22-летнего Мурилло как перспективу на будущее, однако в августе клуб искал более опытного игрока, такого как Джонатан Та.
На этой неделе Мурилло продлил контракт с «Ноттингемом» до 2029 года.
В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл 21 матч и забил 1 гол. Его подробную статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем