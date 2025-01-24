«Барса» давно следит за Мурилло. Защитник продлил контракт с «Ноттингемом» на этой неделе

«Барселоне» нравится центральный защитник «Ноттингема» Мурилло.

Согласно Diario Sport, каталонцы следят за бразильцем еще со времен его выступлений за «Коринтианс». «Барса» рассматривает 22-летнего Мурилло как перспективу на будущее, однако в августе клуб искал более опытного игрока, такого как Джонатан Та.

На этой неделе Мурилло продлил контракт с «Ноттингемом » до 2029 года.

В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл 21 матч и забил 1 гол. Его подробную статистику можно увидеть здесь .