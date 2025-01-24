Араухо о новом контракте с «Барсой»: «Счастлив и надеюсь, что впереди важные годы и титулы. ЛЧ – самая большая цель, мы собираемся ее достичь»

Рональд Араухо высказался о продлении контракта с «Барселоной».

Новое соглашение уругвайского защитника с клубом рассчитано до 2031 года.

Араухо присоединился к «блаугране» в 2018 году. В составе каталонской команды он провел 155 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

«Я чувствую огромную благодарность за все эти годы, я всегда чувствовал любовь. Люди на улице говорили мне «оставайся, оставайся», и это было потрясающе, как на стадионе, когда кричат как уругвайцы, это заразительно. Счастлив, потому что это означает, что работа выполняется хорошо, и я надеюсь, что впереди нас ждет много радости.

Я счастлив и надеюсь, что это будут важные годы, в которых будут титулы, что самое важное. Я хочу продолжать расти как профессионал, знаю, насколько я важен, и думаю, что могу внести огромный вклад, а также выиграть титулы. Лига чемпионов – самая большая цель, и мы собираемся ее достичь.

Я много работал для этого. Вы видите доверие клуба к вам, и это важно, потому что означает, что вы все делаете правильно и работаете хорошо.

У нас молодая, но очень талантливая команда, с большим желанием, и это заражает меня», – заявил защитник «Барселоны».