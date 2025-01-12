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  • Слот о критике Трента после матча с «МЮ»: «Стоит ему сыграть плохо, как у всех появляется мнение об этом. Он здорово провел первую часть сезона, и такая реакция на одну игру – большой комплимент»
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Слот о критике Трента после матча с «МЮ»: «Стоит ему сыграть плохо, как у всех появляется мнение об этом. Он здорово провел первую часть сезона, и такая реакция на одну игру – большой комплимент»

Арне Слот высказался о критике в адрес Трента Александер-Арнолда.

«Ливерпуль» обыграл «Аккрингтон Стэнли» в 3-м раунде Кубка Англии (4:0). Трент отличился в этом матче, забив с линии штрафной.

«Я думаю, что самая большая похвала для Трента – это реакция после игры с «Юнайтед». Каждый игрок в мире, за исключением, может быть, немногих, проводит плохие матчи, и это абсолютно нормально. Когда у Трента случается плохая игра, у всех тут же появляется мнение на этот счет. Может быть, это связано с ситуацией с его контрактом.

Не знаю, была бы ли реакция такой же, если бы этого вопроса не было. Но, возможно, это и есть самый большой комплимент, который он может получить: он провел выдающуюся первую половину сезона, а затем сыграл неудачно против «Юнайтед» – и это заметили я, болельщики и все аналитики, которые смотрели матч. Многие были к нему довольно строги, и, возможно, это лучший показатель его уровня.

Я думаю, ему было важно снова сыграть на домашнем стадионе, почувствовать поддержку болельщиков, которая была фантастической и в матче с «Тоттенхэмом». Для него это тоже было особенно важно. Это поможет и ему, и нам, потому что, если мы хотим добиться чего-то особенного в сезоне, мы должны делать это вместе – игроки, тренерский штаб и болельщики», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
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