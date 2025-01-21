Семшов о забастовке иностранцев в РПЛ: «Только легионеры позволяют себе подобное. Мы сами виноваты – распустили их и целуем в одно место. Некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое»
«Только легионеры позволяют себе подобное в России. Но мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место. Хотя некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое.
Если Бителло не хочет играть за «Динамо», его надо отпускать. Нужно решить вопрос полюбовно и искать ему замену.
Есть футболисты, которые хотят играть. Да, Бителло – хороший футболист и приносил «Динамо» пользу. Это вообще удивительно: «Динамо» борется за медали, а футболист посреди сезона уходит.
Таким образом он показывает, что не хочет играть за этот клуб. Ни в коем случае не надо удерживать, а штрафные санкции нужно применить.
Нужно ставить на место, уважать себя и наших футболистов. С Бителло нужно попрощаться», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
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