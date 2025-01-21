Семшов о забастовке иностранцев в РПЛ: «Только легионеры позволяют себе подобное. Мы сами виноваты – распустили их и целуем в одно место. Некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое»

Игорь Семшов оценил забастовки легионеров в клубах РПЛ.

«Только легионеры позволяют себе подобное в России. Но мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место. Хотя некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое.

Если Бителло не хочет играть за «Динамо », его надо отпускать. Нужно решить вопрос полюбовно и искать ему замену.

Есть футболисты, которые хотят играть. Да, Бителло – хороший футболист и приносил «Динамо» пользу. Это вообще удивительно: «Динамо» борется за медали, а футболист посреди сезона уходит.

Таким образом он показывает, что не хочет играть за этот клуб. Ни в коем случае не надо удерживать, а штрафные санкции нужно применить.

Нужно ставить на место, уважать себя и наших футболистов. С Бителло нужно попрощаться», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.