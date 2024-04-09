Жигулев о Lamborghini Aventador Смолова: «Федя в интервью открестился: «Это вообще не моя, неправду пишут». Приезжаю на базу, стоит эта Ламба – номера 010. Понятно, чья»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Илья Жигулев Пари НН Футбол

Федор Смолов приезжал на базу «Краснодара» на Lamborghini.

Об этом рассказал воспитанник «быков» Илья Жигулев.

– У кого в «Краснодаре» была самая крутая тачка? Не считая Галицкого, конечно.

– А сам как думаешь?

– У Смолова?

– Конечно. У него было несколько машин, но самая классная – Lamborghini Aventador. Узнал, что она у него есть, чисто случайно. Смотрел интервью Феди, там у него спросили насчет этой машины. Он открестился: «Это вообще не моя, неправду пишут».

Через несколько дней приезжаю на базу, стоит эта Ламба – номера 010. Понятно, чья, – со смехом сказал полузащитник «Пари НН».

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19 комментариев
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Наверное круто по дорогам Краснодара, на такой Ламбе гонять)
+28
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+25
Жигулёв обсуждает крутые иномарки бывших одноклубников. Фамилия такая
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+22
Ответ whereissuso
Искренне не понимаю, в чем прикол иметь самую крутую тачку в Краснодаре, кто-нибудь сможет объяснить?
Такой же прикол , как и остальном мире
+16
-4
+12
Самое глупое не просто иметь эту тачку, а на вопросы о её принадлежности отвечать, что она не моя)))
+10
-1
+9
Ответ Азиз Ибодуллаев
Наверное круто по дорогам Краснодара, на такой Ламбе гонять)
Конечно! Вот стоят машины в ряд на два км: у всех чёрные или белые, а ламбарджини красная или жёлтая! Сразу выделяется на фоне остальной пробки..
+10
-3
+7
Ответ Контрольный выстрел
Перспективная тема для нищебродов))
ну вот ты её и начал
+5
0
+5
Ответ whereissuso
Искренне не понимаю, в чем прикол иметь самую крутую тачку в Краснодаре, кто-нибудь сможет объяснить?
А что непонятного? Есть у человека деньги такие, вот и покупает и ездит, у нас на севере в маленьком городе и порш есть, и камаро и японок куча всяких
+5
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+2
интересно где на ней гонять по Красу) там же каждую краснодарскую яму жпой будешь узнавать)))
+2
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Жигулев на Жигулях надо ездить и не завидовать!
+1
0
+1
Чо там ?))
+1
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+1
Ответ Азиз Ибодуллаев
Наверное круто по дорогам Краснодара, на такой Ламбе гонять)
понт дороже подвески)
+1
0
+1
Ответ whereissuso
Искренне не понимаю, в чем прикол иметь самую крутую тачку в Краснодаре, кто-нибудь сможет объяснить?
Чтобы показать всем, что ты можешь себе позволить
+1
0
+1
Ответ Северный болельщик
Жигулёв обсуждает крутые иномарки бывших одноклубников. Фамилия такая
Или осуждает))
+1
0
+1
Ответ whereissuso
Искренне не понимаю, в чем прикол иметь самую крутую тачку в Краснодаре, кто-нибудь сможет объяснить?
Куча баб припаркуются в такой тачке без особых энергозатрат )
+3
-3
0
Ответ 01.RUS
Такой же прикол , как и остальном мире
Ты не был на южных дорогах, потому не понимаешь сути. Тут надо иметь Lamborghini LM002.
+2
-2
0
Ответ Грозовая Тень
Чтобы показать всем, что ты можешь себе позволить
Тогда зачем говорить, что она не твоя?)
+1
-1
0
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