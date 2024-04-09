Федор Смолов приезжал на базу «Краснодара» на Lamborghini.

Об этом рассказал воспитанник «быков» .

– У кого в « » была самая крутая тачка? Не считая Галицкого, конечно.

– А сам как думаешь?

– У Смолова?

– Конечно. У него было несколько машин, но самая классная – Lamborghini Aventador. Узнал, что она у него есть, чисто случайно. Смотрел интервью , там у него спросили насчет этой машины. Он открестился: «Это вообще не моя, неправду пишут».

Через несколько дней приезжаю на базу, стоит эта Ламба – номера 010. Понятно, чья, – со смехом сказал полузащитник « ».