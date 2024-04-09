Жигулев о Lamborghini Aventador Смолова: «Федя в интервью открестился: «Это вообще не моя, неправду пишут». Приезжаю на базу, стоит эта Ламба – номера 010. Понятно, чья»
Федор Смолов приезжал на базу «Краснодара» на Lamborghini.
Об этом рассказал воспитанник «быков» Илья Жигулев.
– У кого в «Краснодаре» была самая крутая тачка? Не считая Галицкого, конечно.
– А сам как думаешь?
– У Смолова?
– Конечно. У него было несколько машин, но самая классная – Lamborghini Aventador. Узнал, что она у него есть, чисто случайно. Смотрел интервью Феди, там у него спросили насчет этой машины. Он открестился: «Это вообще не моя, неправду пишут».
Через несколько дней приезжаю на базу, стоит эта Ламба – номера 010. Понятно, чья, – со смехом сказал полузащитник «Пари НН».