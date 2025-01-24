Балло-Туре перешел в «Гавр» после расторжения контракта с «Миланом»
Фоде Балло-Туре стал игроком «Гавра».
Французский клуб объявил о подписании 28-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт рассчитан до конца сезона.
Предыдущим клубом Балло-Туре был «Милан». Стороны расторгли соглашение 21 января.
Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Гавра»
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