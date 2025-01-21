«Милан» расторг контракт с Балло-Туре. Защитник сыграл 20 матчей в Серии А с 2021 года после перехода из «Монако»
Фоде Балло-Туре покинул «Милан».
Итальянский клуб расторг соглашение с защитником по взаимному согласию сторон.
В этом сезоне футболист провел три матча за вторую команду «Милана» в Серии C.
В прошлом сезоне защитник провел шесть матчей за «Фулхэм» на правах аренды. В общей сложности Балло-Туре сыграл 20 матчей в Серии А.
Фоде Балло-Туре перешел в «Милан» из «Монако» в 2021 году за четыре миллиона евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Милана»
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