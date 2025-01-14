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Кариус перешел в «Шальке». Контракт вратаря – до конца сезона

Лорис Кариус стал игроком «Шальке».

Клуб из Гельзенкирхена объявил о подписании 31-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до конца сезона. 

Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее голкипер выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион». «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 20 очков после 17 туров. 

Фото: https://schalke04.de/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Шальке»
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