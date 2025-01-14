Кариус перешел в «Шальке». Контракт вратаря – до конца сезона

Лорис Кариус стал игроком «Шальке».

Клуб из Гельзенкирхена объявил о подписании 31-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до конца сезона.

Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее голкипер выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион». «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 20 очков после 17 туров.

Фото: https://schalke04.de/