Кариус перешел в «Шальке». Контракт вратаря – до конца сезона
Лорис Кариус стал игроком «Шальке».
Клуб из Гельзенкирхена объявил о подписании 31-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до конца сезона.
Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее голкипер выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион». «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 20 очков после 17 туров.
Фото: https://schalke04.de/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Шальке»
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