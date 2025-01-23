Агент Абены: «Миенти остается в «Спартаке». Будет сражаться за место на поле»

Миенти Абена остается в «Спартаке».

Об этом заявил агент защитника Менно Гренвельд.

«Абена остается в «Спартаке ». Он будет сражаться за место на поле, а остальное мы увидим летом», – сказал агент.

30-летний защитник выступает за «Спартак» с августа 2024 года после перехода из «Ференцвароша». Он провел 5 матчей в Мир РПЛ .