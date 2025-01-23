Агент Абены: «Миенти остается в «Спартаке». Будет сражаться за место на поле»
Миенти Абена остается в «Спартаке».
Об этом заявил агент защитника Менно Гренвельд.
«Абена остается в «Спартаке». Он будет сражаться за место на поле, а остальное мы увидим летом», – сказал агент.
30-летний защитник выступает за «Спартак» с августа 2024 года после перехода из «Ференцвароша». Он провел 5 матчей в Мир РПЛ.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем