«Непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Лучше давать шансы молодым. Тем более еврокубков нет». Титов о трансферах в РПЛ
Егор Титов усомнился в необходимости больших трансферных трат в РПЛ.
«Ни для кого не секрет, что ищут команду Шамару. Есть и другие варианты кого-то продать и кого-то взять взамен. Все уже понимают, кто «Спартаку» помощник, а кто – нет.
В сегодняшних реалиях привезти в Россию топового футболиста очень сложно, и это, опять-таки, вопрос про деньги. Для меня непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Мне кажется, лучше давать шансы молодым. Тем более что еврокубков у нас нет сегодня», – заявил бывший капитан «Спартака».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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