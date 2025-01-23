«Непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Лучше давать шансы молодым. Тем более еврокубков нет». Титов о трансферах в РПЛ

Егор Титов усомнился в необходимости больших трансферных трат в РПЛ.

«Ни для кого не секрет, что ищут команду Шамару. Есть и другие варианты кого-то продать и кого-то взять взамен. Все уже понимают, кто «Спартаку» помощник, а кто – нет.

В сегодняшних реалиях привезти в Россию топового футболиста очень сложно, и это, опять-таки, вопрос про деньги. Для меня непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Мне кажется, лучше давать шансы молодым. Тем более что еврокубков у нас нет сегодня», – заявил бывший капитан «Спартака».