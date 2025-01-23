«Ноттингем Форест» продлил контракт с Вудом до 2027-го. Форвард забил 28 голов за 2 сезона АПЛ
«Ноттингем Форест» продлил контракт с лучшим бомбардиром.
Клуб объявил о новом соглашении с нападающим Крисом Вудом. Срок контракта 33-летнего игрока – до 2027 года.
Фото: x.com/NFFC
Форвард сборной Новой Зеландии забил 14 голов в 22 матчах нынешнего сезона АПЛ – столько же он забил в прошлом сезоне. Вуд занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги, уступая только Мохамеду Салаху (18 голов), Эрлингу Холанду (17) и Александеру Исаку (15).
Статистику Криса можно найти здесь.
Он стал суперзвездой АПЛ в 33. В 2025-м ждем Криса Вуда в ЛЧ?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
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