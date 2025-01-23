«Ноттингем Форест» продлил контракт с Вудом до 2027-го. Форвард забил 28 голов за 2 сезона АПЛ

«Ноттингем Форест» продлил контракт с лучшим бомбардиром.

Клуб объявил о новом соглашении с нападающим Крисом Вудом . Срок контракта 33-летнего игрока – до 2027 года.

Фото: x.com/NFFC

Форвард сборной Новой Зеландии забил 14 голов в 22 матчах нынешнего сезона АПЛ – столько же он забил в прошлом сезоне. Вуд занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги, уступая только Мохамеду Салаху (18 голов), Эрлингу Холанду (17) и Александеру Исаку (15).

Статистику Криса можно найти здесь .

Он стал суперзвездой АПЛ в 33. В 2025-м ждем Криса Вуда в ЛЧ?