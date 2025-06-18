Караваев вернется в лучшем случае осенью, сообщил Семак: «Более точные даты станут понятны позднее, пока «Зенит» на него рассчитывать не может»

Вячеслав Караваев не восстановится от травмы раньше осени.

Защитник «Зенита» получил повреждение в ходе январского тренировочного сбора в Катаре. У игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего ему была сделана операция. Сообщалось, что футболист может пропустить около 7 месяцев.

– Будет ли Вячеслав Караваев готов к началу нового сезона?

– Нет. У него серьезная травма, которая требует длительного восстановления. В ближайшее время он точно не будет работать.

В лучшем случае он вернется осенью. Более точные даты станут понятны позднее, пока мы на него рассчитывать не можем, – сообщил главный тренер «Зенита » Сергей Семак .