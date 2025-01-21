«Ноттингем» предложил 22 млн фунтов за Висса. «Брентфорд» откажет в продаже по такой цене
«Брентфорд» получил предложение о продаже Йоана Висса.
«Ноттингем Форест» готов заплатить 22 миллиона фунтов за 28-летнего полузащитника.
Однако эта сумма меньшей той, в которую «Брентфорд» оценивает футболиста, поэтому это предложение клуб не примет.
Тем не менее «Ноттингем» по-прежнему сохраняет интерес к игроку, а также рассмотрит и другие варианты усиления.
В этом сезоне Йоан Висса забил 11 голов и сделал 2 передачи в 19 матчах АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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