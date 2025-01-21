«Ноттингем» предложил 22 млн фунтов за Висса. «Брентфорд» откажет в продаже по такой цене

«Брентфорд» получил предложение о продаже Йоана Висса.

«Ноттингем Форест » готов заплатить 22 миллиона фунтов за 28-летнего полузащитника.

Однако эта сумма меньшей той, в которую «Брентфорд » оценивает футболиста, поэтому это предложение клуб не примет.

Тем не менее «Ноттингем» по-прежнему сохраняет интерес к игроку, а также рассмотрит и другие варианты усиления.

В этом сезоне Йоан Висса забил 11 голов и сделал 2 передачи в 19 матчах АПЛ .