Пономарев о Каннаваро или Челестини в ЦСКА: «Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Зачем приглашать иностранцев? Мы снова будем кувыркаться на 6-7-м месте»

Владимир Пономарев выступил против кандидатур итальянцев на посту тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Фабио Каннаваро или Фабио Челестини рассматриваются армейцами на должность главного тренера.

«Безобразие, у нас же есть Черчесов , свой Игнашевич . Чего стесняться-то? Зачем приглашать иностранцев?

Игнашевич мне кажется очень приличным тренером. Но пусть ЦСКА решает этот вопрос.

Как мне кажется, мы снова будем кувыркаться с новым тренером на 6-7-м месте», – сказал бывший защитник ЦСКА Пономарев.