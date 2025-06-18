Пономарев о Каннаваро или Челестини в ЦСКА: «Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Зачем приглашать иностранцев? Мы снова будем кувыркаться на 6-7-м месте»
Владимир Пономарев выступил против кандидатур итальянцев на посту тренера ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Фабио Каннаваро или Фабио Челестини рассматриваются армейцами на должность главного тренера.
«Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Чего стесняться-то? Зачем приглашать иностранцев?
Игнашевич мне кажется очень приличным тренером. Но пусть ЦСКА решает этот вопрос.
Как мне кажется, мы снова будем кувыркаться с новым тренером на 6-7-м месте», – сказал бывший защитник ЦСКА Пономарев.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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