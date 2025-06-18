«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в 1-м туре клубного чемпионата мира – 2:0.

В 1-м тайме Фил Фоден сначала забил сам, а затем сделал ассист на Жереми Доку . Полузащитник набрал 11 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 2,14% игроков, он – 9-й в «Сити » по популярности.

У Доку 8 очков: +2 за игру, +5 за гол, +1 за сухой матч. С ним угадали 1,06% фэнтези-менеджеров.

Эрлинг Холанд (37,1%) сыграл всего полчаса, у него 1 очко.

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