Фоден набрал 11 очков за 1+1 с «Видадом». У автора гола Доку – 8
«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в 1-м туре клубного чемпионата мира – 2:0.
В 1-м тайме Фил Фоден сначала забил сам, а затем сделал ассист на Жереми Доку. Полузащитник набрал 11 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 2,14% игроков, он – 9-й в «Сити» по популярности.
У Доку 8 очков: +2 за игру, +5 за гол, +1 за сухой матч. С ним угадали 1,06% фэнтези-менеджеров.
Эрлинг Холанд (37,1%) сыграл всего полчаса, у него 1 очко.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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