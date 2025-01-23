Беллингем сравнялся с Месси – у хавбека «Реала» 24 балла по «гол+пас» в ЛЧ в возрасте не старше 21 года. Лишь у Мбаппе и Холанда было больше

Джуд Беллингем сравнялся с Лионелем Месси по голевым действиям в ЛЧ до 22-летия.

Вчера полузащитник «Реала » сделал две голевых передачи в матче против «Ред Булл Зальцбург» (5:1) в 7-м туре общего этапа.

Сейчас на счету Беллингема 24 голевых действия в Лиге чемпионов – 11 голов и 13 ассистов. 20-летний полузащитник «Реала» сравнялся с Лионелем Месси по числу результативных действий в турнире, совершенных в возрасте не старше 21 года – аргентинец забил 17 голов и отдал 7 ассистов, выступая в составе «Барселоны».

Рекордсменом по данному показателю является Килиан Мбаппе (37 баллов по «гол+пас»), вторым идет Эрлинг Холанд (26 голевых действий).

Отметим, что 22 года Джуду исполнится только в июне.