Черчесов интересен иранскому «Персеполису». Тренер не планирует уходить из сборной Казахстана (Legalbet)

Станиславу Черчесову предложили работу в Иране.

Как сообщает Legalbet, в назначении 61-летнего тренера заинтересован «Персеполис». Несколько посредников, представляющих интересы чемпиона страны, обращались к Черчесову с вопросами, желает ли он возглавить эту команду.

Клуб ищет главного тренера с большим опытом участия в крупных турнирах. Иранцы готовы перебить нынешнюю зарплату Черчесова в сборной Казахстана.

Однако конкретных предложений российский специалист еще не получал. Он дал понять, что не собирается покидать свой нынешний пост.

Отмечается, что «Персеполис » уже предпринимал попытку назначить Черчесова – это было еще до того, как тренер подписал контракт со сборной Казахстана .