Черчесов интересен иранскому «Персеполису». Тренер не планирует уходить из сборной Казахстана (Legalbet)
Станиславу Черчесову предложили работу в Иране.
Как сообщает Legalbet, в назначении 61-летнего тренера заинтересован «Персеполис». Несколько посредников, представляющих интересы чемпиона страны, обращались к Черчесову с вопросами, желает ли он возглавить эту команду.
Клуб ищет главного тренера с большим опытом участия в крупных турнирах. Иранцы готовы перебить нынешнюю зарплату Черчесова в сборной Казахстана.
Однако конкретных предложений российский специалист еще не получал. Он дал понять, что не собирается покидать свой нынешний пост.
Отмечается, что «Персеполис» уже предпринимал попытку назначить Черчесова – это было еще до того, как тренер подписал контракт со сборной Казахстана.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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