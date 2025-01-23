Адебайор считает Роналду величайшим: «Всегда хочет быть лучшим. На первую тренировку в «Реале» я пришел в 08:45 – радуюсь, я первый. Вдруг слышу звук: «Что это?» «Криштиану уже плавает»

Эммануэль Адебайор объяснил, почему Роналду – величайший игрок всех времен.

Адебайор и Криштиану Роналду вместе играли за «Реал » в 2011 году, когда Эммануэль перешел в клуб на правах аренды из «Манчестер Сити».

– Роналду – величайший игрок всех времен?

– Для меня – да. Очевидно. Из-за его карьерных достижений. Он лучший бомбардир в мире. Перечислять [его достижения] слишком долго.

Я очень уважаю его за менталитет, за его личность, за характер. Он всегда хочет быть лучшим, это просто невероятно.

Когда я только оказался в «Реале», все знали, что Роналду – профессионал, всегда приходит вовремя.

Я сказал себе: «У меня репутация плохого парня, так что надо хотя бы в первые пару недель быть лучшей версией Адебайора». Мне сказали, что первая тренировка в клубе начнется в 10:30, и будет здорово, если я приду за час до начала. Я думаю: «Ок, моя первая тренировка, опаздывать нельзя. Приду где-нибудь в 08:30, у меня будет два часа».

Я прихожу в 08:45. Свет на базе выключен, в раздевалке темно. Я радуюсь, думаю: «Слава богу, я первый. Они скажут, что этот парень – настоящий профессионал».

Но вдруг я слышу какой-то звук. Я спросил у физиотерапевта: «Что это?» «А, это Криштиану уже плавает». Я такой: «Да ладно. Ох уж этот парень», – сказал Адебайор.