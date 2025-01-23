Каррагер о новом формате ЛЧ: «Это было великолепно – вместо праздника скуки, который мы годами наблюдали в последний игровой день! Следующая неделя будет сенсационной»

Джейми Каррагер выразил восхищение новым форматом Лиги чемпионов.

В предыдущие годы групповой этап турнира завершался в декабре после шести матчей.

Новый формат с общим этапом предусматривает продолжение розыгрыша в январе. Клубы, занявшие места в первой восьмерке, напрямую попадают в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевом плей-офф в феврале.

«Люди жалуются на новый формат Лиги чемпионов. Это было великолепно – вместо праздника скуки, который мы годами наблюдали в последний игровой день!!!

Следующая неделя будет сенсационной», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».

«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36