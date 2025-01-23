Непомнящий о «Зените»: «Там болото стало появляться в лице ряда легионеров, требовалась свежая кровь. Клаудиньо – звезда условная для РПЛ, капризный, сложный, это не потеря для клуба»

Валерий Непомнящий оценил ситуацию с легионерами «Зенита».

«Клаудиньо – звезда условная для нашего чемпионата. Успешно провел первых полтора сезона. Потом с ним было больше проблем, чем пользы. Капризный парень, сложный для управления. Поэтому это не потеря для «Зенита ».

Тенденция на уход бразильских легионеров? Данный момент давно назрел. Там болото стало появляться в лице ряда легионеров. Требовалась свежая кровь. Является ли таковым Луис Энрике, надо будет еще посмотреть. Потому что не каждый игрок адаптируется в российском чемпионате. Многое зависит от характера. Придется сражаться в каждом чемпионате, а не просто демонстрировать мастерство на поле», – сказал бывший главный тренер «Томи».

Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» за 20 млн евро.