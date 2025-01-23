Непомнящий о «Зените»: «Там болото стало появляться в лице ряда легионеров, требовалась свежая кровь. Клаудиньо – звезда условная для РПЛ, капризный, сложный, это не потеря для клуба»
Валерий Непомнящий оценил ситуацию с легионерами «Зенита».
«Клаудиньо – звезда условная для нашего чемпионата. Успешно провел первых полтора сезона. Потом с ним было больше проблем, чем пользы. Капризный парень, сложный для управления. Поэтому это не потеря для «Зенита».
Тенденция на уход бразильских легионеров? Данный момент давно назрел. Там болото стало появляться в лице ряда легионеров. Требовалась свежая кровь. Является ли таковым Луис Энрике, надо будет еще посмотреть. Потому что не каждый игрок адаптируется в российском чемпионате. Многое зависит от характера. Придется сражаться в каждом чемпионате, а не просто демонстрировать мастерство на поле», – сказал бывший главный тренер «Томи».
Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» за 20 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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