«Зенит» открыл футбольную школу в Краснодаре. В течение месяца планируется открытие второго филиала
«Зенит» открыл футбольную школу в Краснодаре.
Клуб из Санкт-Петербурга объявил об открытии в Краснодаре первого филиала проекта «Зенит-Чемпионика».
В новой футбольной школе смогут заниматься как мальчики, так и девочки любого уровня подготовки. Тренировки будут проходить по адаптированным для детей методикам подготовки футболистов «Зенита» и академии «Газпром».
В течение месяца также планируется открытие в городе второго филиала школы. Ожидается, что к концу 2025 года общее число воспитанников превысит 100 человек.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
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