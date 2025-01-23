«Зенит» открыл футбольную школу в Краснодаре. В течение месяца планируется открытие второго филиала

«Зенит» открыл футбольную школу в Краснодаре.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил об открытии в Краснодаре первого филиала проекта «Зенит-Чемпионика».

В новой футбольной школе смогут заниматься как мальчики, так и девочки любого уровня подготовки. Тренировки будут проходить по адаптированным для детей методикам подготовки футболистов «Зенита » и академии «Газпром ».

В течение месяца также планируется открытие в городе второго филиала школы. Ожидается, что к концу 2025 года общее число воспитанников превысит 100 человек.