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Канчельскис призвал вернуться к системе «весна-осень»: «Играем чуть ли не в шубах, в минус 15, зимой болельщики не приходят, холодно на трибунах. Летом нормальная погода, хорошие поля, стадионы»

Андрей Канчельскис призвал вернуться к системе «весна-осень».

– Мы сейчас не играем в Европе и не можем перейти на лето, играем зимой. Белым мячом, красный мяч не можем найти – это у нас нормально. Люди должны понимать: перейдите на лето. Летом мы отдыхаем, зимой в минус 15 мы играем. Смысл где? Где логика? Я не вижу. Просто элементарные вещи не могут решить.

Возвращение к старой системе невозможно с точки зрения бюрократии?

– Конечно. Ну возьмите ответственность на себя. Вы что, не видите? Зимой болельщики не приходят, холодно на трибунах. Летом нормальная погода, хорошие поля, хорошие стадионы. Нет, мы лезем в зиму, в минус 15, играем чуть ли не в шубах. Давайте играть, гробьте здоровье футболистов. Они же не играют, они только сидят, кроссворды разгадывают, и ничего не хотят делать.

Играть зимой в футбол – это же просто катастрофа. Тем более что ближайшие два цикла мы пропустим. Ну перейдите, будем играть в Европе, вернемся на эту систему», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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logoпремьер-лига Россия
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