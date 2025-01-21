«Фламенго» не продал Лоррана ЦСКА за 8 млн евро и потребовал 10 млн. Бразильцы ждут ответа

«Фламенго» снова отклонил предложение ЦСКА по Лоррану.

Ранее стало известно , что московский клуб увеличил предлагаемую за 18-летнего полузащитника сумму с 5 до 8 миллионов евро.

По информации Globo, бразильцы отклонили это предложение и потребовали 10 млн евро за 80% прав на игрока. Красно-черные ждут ответа от армейцев.

Лорран провел за «Фламенго » 34 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами.