«Фламенго» не продал Лоррана ЦСКА за 8 млн евро и потребовал 10 млн. Бразильцы ждут ответа
«Фламенго» снова отклонил предложение ЦСКА по Лоррану.
Ранее стало известно, что московский клуб увеличил предлагаемую за 18-летнего полузащитника сумму с 5 до 8 миллионов евро.
По информации Globo, бразильцы отклонили это предложение и потребовали 10 млн евро за 80% прав на игрока. Красно-черные ждут ответа от армейцев.
Лорран провел за «Фламенго» 34 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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