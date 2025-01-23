«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали

ESPN удалось получить доступ к переписке «Зенита» и «Палмейраса».

Ранее председатель правления российской команды Александр Медведев, комментируя переход Клаудиньо в «Аль-Садд», сообщил, что катарцы сделали лучшее предложение, а соглашения с бразильским клубом не было.

ESPN информирует о том, что 20 января представитель «Палмейраса » направил исполнительному директору «Зенита » Максиму Погорелову сообщение о том, что высылает проект контракта для завершения сделки. Спустя 11 минут пришел ответ о том, что документ о согласии на трансфер будет направлен «сегодня позже».

Спустя некоторое время бразильский клуб получил сообщение, в котором было сказано: «К настоящему письму прилагается проект соглашения о трансфере с нашими поправками. Просим учесть, что соглашение действительно только в том случае, если оно подписано всеми сторонами. Без ущерба в отношении имеющихся прав (without prejudice является термином, основной смысл которого заключается в том, что содержимое письма не может быть использовано в любом будущем судебном разбирательстве, поскольку не имеется намерения повлиять с его помощью на законные права – Спортс”)».

21 января агент Клаудиньо сообщил «Палмейрасу», что планы «изменились»: «Зенит» предпочитает продать игрока «Аль-Садду ».

Менеджер бразильского клуба связался с Погореловым и спросил: «Максим, мне нужно кое-что понять: разве мы не достигли соглашения, разве не все уже согласовано?»

Погорелов спустя минуту ответил: «Могу ли я перезвонить? Между клубами все улажено. Все верно».

В конечном счете Клаудиньо все же был продан катарской команде. Сообщалось , что «Зенит» получил 20 млн евро.