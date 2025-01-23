«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали
Ранее председатель правления российской команды Александр Медведев, комментируя переход Клаудиньо в «Аль-Садд», сообщил, что катарцы сделали лучшее предложение, а соглашения с бразильским клубом не было.
ESPN информирует о том, что 20 января представитель «Палмейраса» направил исполнительному директору «Зенита» Максиму Погорелову сообщение о том, что высылает проект контракта для завершения сделки. Спустя 11 минут пришел ответ о том, что документ о согласии на трансфер будет направлен «сегодня позже».
Спустя некоторое время бразильский клуб получил сообщение, в котором было сказано: «К настоящему письму прилагается проект соглашения о трансфере с нашими поправками. Просим учесть, что соглашение действительно только в том случае, если оно подписано всеми сторонами. Без ущерба в отношении имеющихся прав (without prejudice является термином, основной смысл которого заключается в том, что содержимое письма не может быть использовано в любом будущем судебном разбирательстве, поскольку не имеется намерения повлиять с его помощью на законные права – Спортс”)».
21 января агент Клаудиньо сообщил «Палмейрасу», что планы «изменились»: «Зенит» предпочитает продать игрока «Аль-Садду».
Менеджер бразильского клуба связался с Погореловым и спросил: «Максим, мне нужно кое-что понять: разве мы не достигли соглашения, разве не все уже согласовано?»
Погорелов спустя минуту ответил: «Могу ли я перезвонить? Между клубами все улажено. Все верно».
В конечном счете Клаудиньо все же был продан катарской команде. Сообщалось, что «Зенит» получил 20 млн евро.
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