Холанд забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда «Ман Сити» 23 мяча в 30 играх сезона

Эрлинг Холанд забил 5 голов в 5 последних матчах.

Нападающий «Манчестер Сити » поразил ворота «ПСЖ » в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:3, второй тайм).

Норвежец также забил по одному мячу в матчах с «Ипсвичем» (6:0) и «Лестером» (2:0), а в игре с «Вест Хэмом» (4:1) оформил дубль.

Всего на счету 24-летнего форварда 23 гола в 30 матчах сезона. Его статистику можно найти здесь .