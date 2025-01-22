Холанд на вопрос о том, что продление с «Сити» помешает переходу в «Реал» или «Барсу»: «Что вы хотите, чтобы я сказал? Меня все устраивает, доволен выбором»
Эрлинг Холанд заявил, что планирует надолго остаться в «Манчестер Сити».
Ранее форвард продлил контракт с клубом до 2034 года.
– Что вы чувствуете, закрывая дверь для перехода в «Реал» или «Барселону»?
– Я только что подписал контракт на девять с половиной лет – что вы хотите, чтобы я сказал? Конечно, я доволен этим, меня все устраивает.
Как я уже сказал, я очень доволен своим выбором и с нетерпением жду возможности провести много лет в Манчестере, и это действительно так, – сказал нападающий «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Сэма Ли
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