Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» и командой перед трансфером в «Ман Сити» за 80 млн евро

Омар Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» и командой.

Случилось это после матча Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:0). Мармуш вышел из подтрибунки и поднялся по ступенькам на поле. Болельщики «Айнтрахта» с энтузиазмом приветствовали форварда. Игрок немного прослезился, когда стоял перед трибунами.

Ранее сообщилось, что «Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы.