Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» и командой перед трансфером в «Ман Сити» за 80 млн евро
Омар Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» и командой.
Случилось это после матча Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:0). Мармуш вышел из подтрибунки и поднялся по ступенькам на поле. Болельщики «Айнтрахта» с энтузиазмом приветствовали форварда. Игрок немного прослезился, когда стоял перед трибунами.
Ранее сообщилось, что «Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем