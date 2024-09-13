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Свен-Йорана Эрикссона похоронили в Швеции. Церемонию посетили Бекхэм, Ходжсон, члены шведской королевской семьи

Прошли похороны Свен-Йорана Эрикссона.

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» скончался 26 августа в возрасте 76 лет. В январе стало известно, что у Эрикссона был обнаружен рак в терминальной стадии.

Похороны прошли в шведском городе Турсбю, их посетили около 600 человек. Поминальная служба проводилась на шведском и английском языках. Перед погружением гроба в катафалк в память об Эрикссоне выстроился в почетный караул.

Похороны посетили Дэвид Бекхэм, бывший капитаном сборной Англии при Эрикссоне, экс-тренер англичан Рой Ходжсон и члены шведской королевской семьи.

Фото: East News/TOMMY PEDERSEN / TT NEWS AGENCY / AFP

Умер Свен-Йоран Эрикссон. Он принес титул «Лацио» и тренировал золотое поколение Англии

Эрикссон о раке: «Мы все боимся смерти, но нужно принимать жизнь такой, какая она есть. Берегите себя и спасибо за все»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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