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  • У Свена-Йорана Эрикссона остались долги на 10,25 млн евро, наибольший – по налогам в Великобритании. Экс-тренер Англии умер в августе из-за рака
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У Свена-Йорана Эрикссона остались долги на 10,25 млн евро, наибольший – по налогам в Великобритании. Экс-тренер Англии умер в августе из-за рака

У Свена-Йорана Эрикссона остались долги на 10,25 миллиона евро.

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» скончался 26 августа в возрасте 76 лет. В январе прошлого года стало известно, что у Эрикссона был обнаружен рак в терминальной стадии.

В своей автобиографии «Удивительное путешествие», изданной после его смерти, Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что в 2007 году оказался на грани банкротства. Причиной стало то, что в период, когда он возглавлял «Манчестер Сити», он нанял консультанта, который, по словам Эрикссона, обманул его примерно на 100 миллионов шведских крон (8,7 млн евро).

Чтобы избежать банкротства, шведский специалист принял предложения о работе в Таиланде, затем в ОАЭ и Китае.

Во вторник в Налоговую службу Швеции было подано заявление об инвентаризации наследства Эрикссона. Этот документ показывает общий объем его активов и долгов. 

На момент его смерти активы составляли 66 миллионов шведских крон (5,8 млн евро), однако инвентаризация также выявила долги на сумму 118 миллионов крон (10,25 млн евро). Это означает, что дефицит наследства составляет более 4,4 млн евро.

Самая крупная статья долга – налоговые обязательства в Великобритании, которые оцениваются в 8,6 миллионов евро.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goteborgs-Posten
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