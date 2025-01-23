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Мбаппе забил 5 голов в 4 последних матчах. У форварда 22 (18+4) очка в 31 игре за «Реал»

Килиан Мбаппе забил 5 голов в 4 последних матчах.

Нападающий «Реала» поразил ворота «Ред Булл Зальцбург» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм). 

Мбаппе забивает за «Реал» в 4-м матче подряд – ранее он делал это в играх с «Сельтой» в Кубке Испании (5:2) и с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5). В матче с «Лас-Пальмасом» (4:1) француз оформил дубль.

Всего на счету Мбаппе 18 голов и 4 ассиста в 31 матче за «Реал» во всех турнирах. Подробную статистику Килиана можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoРед Булл Зальцбург
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКилиан Мбаппе
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