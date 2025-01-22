Беллингем дважды ассистировал Родриго в матче с «Зальцбургом». У хавбека «Реала» 18 (9+9) очков в 27 матчах сезона
Джуд Беллингем отдал два голевых паса в матче Лиги чемпионов.
Полузащитник «Реала» дважды ассистировал Родриго в первом тайме игры с «Ред Булл Зальцбург» (2:0, первый тайм).
Английский футболист проводит 27-й матч во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 9 голов и 9 результативных передач.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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